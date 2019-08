Incinta al quinto mese, spaccia cocaina sotto casa sua: futura mamma arrestata a Milano

Non si faceva troppi problemi a lavorare nonostante il pancione. Ma purtroppo per lei, l'ultima consegna le è stata fatale.

Una donna italiana, incinta al quinto mese di gravidanza, è stata arrestata venerdì dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Villa San Giovanni, impegnati in controlli anti spaccio, l'hanno vista scendere nel cortile della sua abitazione - una casa in via Cavezzali - per incontrare un uomo con cui ha scambiato qualcosa.

A quel punto i poliziotti hanno fermato il cliente, che ha confessato di aver acquistato poco più di mezzo grammo di cocaina per quaranta euro. Così gli agenti sono entrati in casa della futura mamma e, nascosti dietro un pannello, hanno trovato altri dodici grammi di coca e circa sette grammi di hashish. Per lei sono quindi scattate le manette.