"Hai il malocchio": e costringeva le donne a darle pellicce e Ipad. Arrestata la "Maga Anita"

Quattro anni ed un mese di carcere, questa è la pena che deve scontare in carcere la “maga Anita” dopo le condanne divenute definitive emesse nel 2016 e nel 2017 dai Tribunali di Lecco e Milano.

Così, lunedì 18 marzo, in tarda serata, i Carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza hanno rintracciato presso la propria dimora la 55enne, coniugata, pensionata, pluripregiudicata.

Tutti i reati della Maga Anita

Dal luglio 2012 numerosi erano i reati di cui si era resa responsabile: truffa, millantato credito, appropriazione indebita, furto. Secondo quanto riportano le forze dell'ordine, la donna agiva secondo una prassi tristemente consolidata in questi casi: sfruttare le persone più deboli. In particolare, essendo conosciuta come cartomante e veggente (Maga Anita), approfittando della momentanea difficoltà psicologica delle malcapitate, carpiva la loro fiducia e con l'artificio della cosiddetta negatività da scacciare attraverso rituale magico – malocchio – le induceva a farsi consegnare in tempi diversi: denaro contante, oggetti preziosi, perfino beni di altra natura quali cellulari, iPad e anche pellicce.

Gli incontri con le malcapitate si svolgevano in Milano, in Lecco e in alcuni comuni di quella provincia. I militari del Reparto Operativo hanno arrestato la “veggente” che, dopo le formalità di rito, è stata portata la carcere di San Vittore a Milano dove sconterà la pena.