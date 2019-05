Milano, va in ospedale ma è ricercata da dieci anni: donna arrestata in clinica a Città Studi

È andata in ospedale per fare dei controlli. E lì per lei sono scattate la manette. Una donna di sessantasei anni, una cittadina colombiana, è stata arrestata lunedì alla clinica Città Studi di Milano in esecuzione di un ordine di carcerazione spiccato nel 2009 dal tribunale di Roma.

La 66enne, irregolare in Italia, era infatti stata condannata ormai dieci anni fa a una pena di sei anni e nove mesi di carcere per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

La sua fuga è finita lunedì, quando è andata in ospedale ed è scattato l'alert alloggiati, un sistema che segnala in automatico alle forze dell'ordine la presenza in strutture pubbliche di ricercati. A quel punto, la fuggitiva è stata raggiunta nello stesso ospedale dai poliziotti ed è stata arrestata.