Doveva essere in carcere ma girava per la Stazione Centrale: arrestata rapinatrice

Avrebbe dovuto essere in prigione e scontare una condanna di quasi tre anni ma era in giro per la Stazione Centrale di Milano. Qui però è stata fermata dagli agenti della polizia ferroviaria che dopo un controllo l'hanno tratta in arresto.

A finire in manette una ragazza di 25 anni, cittadina italiana e di origine bosniaca. Dopo alcune verifiche la Polfer ha riscontrato che la giovane era destinataria di un ordine di carcerazione: a suo carico è risultata l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce.

Condannata per reati di rapina e furto aggravato la 25enne deve scontare una condanna di quasi tre anni.