Milano, spacciatrice arrestata il giorno del suo 50esimo compleanno: tradita da una soffiata

Hanno seguito la soffiata e alla fine l'hanno bloccata, in un giorno per lei speciale. Una donna di cinquanta anni - Vincenza I. - è stata fermata lunedì mattina dalla polizia, che l'ha arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono arrivati a lei - che proprio lunedì festeggiava il suo cinquantesimo compleanno - grazie alla confidenza di un informatore. Così, gli agenti l'hanno fermata in strada e a casa sua, un appartamento in via Segneri, hanno trovato quello che cercavano.

In uno zaino nascosto in un armadio gli investigatori hanno infatti trovato quasi tre chili di hashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento delle dosi. A quel punto per lei sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.