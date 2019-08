Giovane 25enne sperava in una vacanza ma si ritrova in carcere: deve rimanerci per 6 anni

Invece di una camera d'albergo con tutti i comfort e i tuffi in mare, una bosniaca 25enne si dovrà accontentare di una cella nel carcere femminile di Forlì.

La ragazza, arrivata in Riviera con la famiglia, si era registrata in un hotel riminese per trascorrere le vacanze ma, il suo nome, ha fatto scattare l'allarme nel sistema informatico della Questura. Sulla giovane, infatti, pendeva un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano per una condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi di reclusione.

L'arresto nell'hotel di Rimini

Rintracciata dal personale della polizia di Stato, la bosniaca è stata arrestata e portata in Questura per le pratiche di rito al termine delle quali è stata trasferita nella casa circondariale.