Ricercata dopo una condanna, torna in Italia per stare insieme al compagno: arrestata

Era tornata in Romania anche per sfuggire alla cattura da parte delle forze dell'ordine italiane, ma per amore è tornata in Lombardia e i carabinieri l'hanno "stanata". Protagonista una donna di 35 anni, C.E.E., senza fissa dimora nel nostro Paese, con vari precedenti penali. La procura della corte d'Appello di Milano aveva emesso, il 14 gennaio 2020, un provvedimento di cattura nei suoi confronti per una condanna a un mese e 23 giorni.

La condanna si riferisce a un tentato furto commesso nel lontano aprile del 2010 in un negozio di Parona Lomellina (Pavia). I carabinieri della compagnia di Vigevano, da gennaio, si erano messi a cercarla, scoprendo però che la donna era appunto tornata nel suo Paese. Ma non hanno smesso di monitorare i luoghi e soprattutto le persone che frequentava quand'era in Italia. E così, dopo il lockdown, hanno constatato che la 35enne era nel frattempo tornata per stabilirsi dal suo compagno, un uomo di Zeme Lomellina (Pavia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così, martedì 14 luglio si sono presentati a casa dell'uomo e hanno tratto lei in arresto.