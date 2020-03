Milano, durante lo scambio passa la polizia: presi due pusher, avevano coca pura all'87%

Erano al posto sbagliato, al momento decisamente sbagliato. Due uomini - un 29enne e un 35enne, entrambi cittadini italiani - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A bloccarli sono stati i poliziotti di una Volante del commissariato Comasina, guidato da Antonio D'Urso, che durante un normale servizio di controllo in piazza Bruzzano hanno notato i due in strada in atteggiamenti sospetti poco dopo la mezzanotte. A quel punto gli agenti hanno deciso di avvicinarsi, verificando subito che il 29enne era una loro vecchia conoscenza. È bastato un attimo per capire che si stavano scambiando 180 grammi di cocaina, che è poi risultata pura all'87% e quindi potenzialmente "tagliabile" altre tre volte.

Nelle auto dei due - una Mercedes ML e un'Alfa 147, entrambe sequestrate - i poliziotti hanno poi trovato un mazzo di chiavi e un telecomando, che evidentemente dovevano aprire la porta di qualche box. Così, gli agenti hanno controllato, uno ad uno, circa 330 garage, fino a trovare quello giusto, che era al piano -1 di un silos a Cormano. Da lì dentro sono saltati fuori 10.850 euro in contanti, anche quelli finiti nelle mani dei poliziotti.

Il più grande dei due, che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, ha confessato agli investigatori che spacciando riusciva a portare a casa 4 o 5mila euro. Almeno fino a quando è stato beccato.