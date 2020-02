Lei si droga, inquilino e amici spacciano: casa piena di cocaina, arrestati donna e tre uomini

Due erano scesi ad effettuare la consegna, un altro era rimasto a casa con il resto delle dosi e lei, la proprietaria di quell'abitazione, era rimasta lì, per drogarsi. Ma la giornata di tutti e quattro, loro malgrado, è finita in una cella.

Tre uomini e una donna sono stati arrestati lunedì pomeriggio dagli agenti del commissariato Bonola con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: nei guai sono finiti una donna italiana di 62 anni, un suo connazionale di 44 e due marocchini di 24 e 37.

I guai per i quattro sono iniziati nel pomeriggio, quando i poliziotti della squadra investigativa si sono appostati in via Bolla per svolgere dei servizi antidroga. Poco dopo gli investigatori hanno visto arrivare un'auto a noleggio guidata dall'italiano 44enne, con a bordo il marocchino più giovane. Alla macchina si è immediatamente avvicinato un terzo uomo che ha scambiato qualcosa con il 24enne e si è allontanato, prima di venire bloccato dagli agenti.

La stessa sorte è toccata al guidatore e al passeggero, che era in possesso di 1.510 euro in contanti e un grammo e mezzo di hashish: segno inequivocabile che i due avessero appena effettuato una consegna. Così, i poliziotti hanno deciso di perquisire casa del pusher, che vive poco lontano in un'abitazione di proprietà dell'italiana di 62 anni.

Quando gli agenti sono entrati, hanno trovato la donna che sniffava cocaina e, in un'altra stanza il 37enne, che addosso nascondeva venti bustine di 0,5 grammi di cocaina ciascuna. Dietro un calorifero gli investigatori hanno poi scoperto oltre cento grammi di "coca" e in camera da letto 17 di hashish. Nella stessa casa i poliziotti hanno anche messo le mani su un'agenda con annotati nomi e cifre in euro divisi per giorno: un vero e proprio registro dell'attività di spaccio.

Foto - Droga, soldi a agenda sequestrati