La studentessa con la casa in centro e il suo fidanzato: arrestati i "rider" della cocaina

Lei studentessa, almeno sulla carta. Lui nullafacente, con dei vecchi problemi con la giustizia alle spalle. Insieme, almeno secondo gli investigatori, fidanzati e pusher di cocaina "a domicilio".

Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato nella notte tra martedì e mercoledì due ragazzi - una giovane di ventisette anni e il suo compagno di ventinove, entrambi italiani - accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di martedì, dopo una serie di accertamenti, i poliziotti hanno iniziato a tenere d'occhio i due, che vivono in un appartamento di proprietà della 27enne in zona Ticinese. Gli agenti hanno visto i due uscire in motorino e raggiungere in centro città altri due ragazzi, a cui hanno dato qualcosa, presumibilmente una dose di cocaina. Poco dopo è arrivata la conferma, quando la coppia - sempre a bordo dello scooter, come una sorta di rider delivery - si è spostata in Porta Venezia per effettuare un'altra consegna.

In quel momento gli agenti sono riusciti a bloccare l'acquirente, verificando che aveva appena acquistato cocaina, e così hanno fermato anche i fidanzati. Nella loro abitazione i poliziotti hanno trovato venticinque grammi di "cocca", suddivisi in quattro pacchettini. E a quel punto per loro sono scattate le manette.