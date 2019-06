Buccinasco, coppia di fidanzati arrestata per spaccio: la droga nascosta nella borsetta di lei

Compagni nella vita. E uniti negli affari. Un uomo e una donna - trentatré anni lui e ventisei lei, fidanzati - sono stati arrestati martedì mattina dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarli sono stati i militari della stazione di Buccinasco, guidati dal maresciallo Vincenzo Vullo, che da tempo erano sulle loro tracce. La "trappola" è scattata in via La Marmora, dove un'auto dei carabinieri ha fermato una Bmw a bordo della quale si trovava la coppia.

È bastata una perquisizione per scoprire che i sospetti erano fondati: nella vettura infatti sono stati scoperti otto grammi di marijuana, mentre venti grammi di hashish sono "saltati fuori" dalla borsetta della 26enne. In più, i due sono stati trovati anche in possesso di 4mila euro in contanti, che secondo i carabinieri avrebbero guadagnato proprio spacciando.

I fidanzati saranno processati per direttissima.