Amore e cocaina, arrestati i fidanzati pusher: droga e oltre mille euro in casa della coppia

Uniti dall'amore. E da altro. I carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda hanno arrestato martedì mattina due fidanzati accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette sono finiti un uomo di trentasei anni albanese, con precedenti, e la compagna, una donna di quarantuno anni di Bussero, il paese del Milanese in cui i due vivevano insieme. I militari sono arrivati a loro dopo una breve indagine con la quale hanno accertato che la coppia aveva messo in piedi una vera e propria piazza di spaccio gestita in proprio.

Così, gli investigatori si sono presentati nell'abitazione dei fidanzati con i cani antidroga e hanno verificato che i loro sospetti erano fondati. In casa, infatti, sono stati trovati oltre trentacinque grammi di cocaina e 1.645 euro in contanti, che i due avrebbero guadagnato proprio spacciando.

I due, processati per direttissima mercoledì mattina, sono stati portati nel carcere di San Vittore.