Passano Capodanno a vendere cocaina a domicilio: arrestati fidanzati spacciatori

Hanno passato anche la prima notte dell'anno a lavorare. Ma, purtroppo per loro, lo stesso hanno fatto i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che alla fine li hanno arrestati. A finire in manette sono stati un uomo trentanove anni e una donna di ventotto, fidanzati, sorpresi a spacciare cocaina all'alba del 1 gennaio.

L'attenzione dei militari, impegnati nei servizi di controllo sulle strade della città, è stata attirata da un'auto ferma sotto un palazzo di viale Fulvio Testi alla quale si è avvicinato un uomo appena uscito dal condominio.

I carabinieri, insospettiti, hanno così deciso di fermare l'uomo, che era proprio il 39enne. Addosso i militari gli hanno trovato tre dosi di cocaina - che era pronto a vendere -, mentre in casa, dove ad attenderlo c'era la fidanzata, sono stati scoperti altri venti grammi di droga, un bilancino, materiale per confezionare le dosi e 1200 euro in contanti.

L'arresto dei due è stato convalidato e i fidanzati hanno trascorso Capodanno in carcere.