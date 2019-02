Buccinasco, droga nascosta nella cassaforte in cucina: presi i due fratelli pusher 'casalinghi'

Uno di loro era ai domiciliari per vecchi guai con la giustizia. Evidentemente, però, non si era perso particolarmente d'animo, ma aveva semplicemente spostato - insieme al suo "socio" - gli affari a casa.

Due uomini di quarantasette e quarantuno anni - due fratelli italiani - sono stati arrestati giovedì mattina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca.

Per i due le manette sono scattate nel loro appartamento di Buccinasco, una casa che - hanno accertato i militari - i 40enni avevano trasformato in una vera e propria mini piazza di spaccio, in cui ricevevano i cliente.

Al momento del blitz, scattato dopo aver visto alcuni acquirenti andare via, i carabinieri hanno trovato una cassaforte murata in cucina, di cui però i due non hanno voluto dare le chiavi. A quel punto, gli uomini dell'arma hanno allertato i vigili del fuoco, che sono riusciti ad aprirla senza particolari problemi.

All'interno i carabinieri hanno trovato 85 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e tutto il necessario per confezionare le dosi. Il 41enne, che era ai domiciliari, e suo fratello sono così stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore.