Milano, baby ladri arrestati dai carabinieri dopo un doppio "colpo": hanno 16 e 19 anni

Hanno fatto pochi metri con il bottino ancora in mano. Ma poi, purtroppo per loro, sono stati sorpresi e fermati.

Due ragazzini - un 19enne marocchino e un 16enne algerino, entrambi irregolari in Italia - sono stati arrestati dai carabinieri di Melzo con l'accusa di "furto in abitazione in concorso". Le manette per i due giovanissimi sono scattate domenica sera subito dopo un "colpo" in una casa di via Monte Grappa, dove avevano rubato alcuni vestiti.

I militari, allertati da un residente che li aveva visti fuggire, hanno rintracciato i due piccoli ladri poco lontano dall'abitazione e li hanno bloccati. I due sono stati trovati in possesso anche di due valigie che avevano portato via - poco prima - dal box di un condominio.

Per il 19enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore, mentre il 16enne è finito al Beccaria.