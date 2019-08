Marito e moglie e la casa trasformata in una piazza di spaccio (coi figli dentro): arrestati

Per qualche giorno li hanno tenuti d'occhio, per capire a cosa fosse dovuto quello strano viavai da quell'abitazione apparente normale. Poi, al momento giusto, quando hanno avuto la certezza che i loro dubbi fossero fondati, sono entrati in azione e li hanno bloccati.

Mercoledì sera i carabinieri della compagnia di Corsico hanno arrestato marito e moglie - 45enne lei e 40enne lui, entrambi italiani e con precedenti - accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da un po' i due erano finiti nel mirino degli investigatori, praticamente certi che la coppia avesse trasformato l'appartamento di famiglia - un'abitazione poco lontano dal centro sportivo comunale - in una sorta di piazza di spaccio a domicilio. Così, quando in serata l'uomo è tornato a casa, i militari hanno deciso di fermarlo e di farsi accompagnare all'interno. Lì la scoperta: 104 grammi di cocaina già pronta, sostanza da taglio, materiale per confezionare le dosi e mille euro in contanti, ritenuti guadagnati proprio spacciando.

Marito e moglie - che hanno tre figli che vivono tutti con loro - sono stati processati giovedì mattina: lui è stato portato in carcere a San Vittore, mentre lei è stata sottoposta all'obbligo di firma.