Operazione al campo rom di via Bonfadini: arrestati il nonno e il padre del baby rapper

Ci sono anche il padre e il nonno del baby rapper 500Tony tra le persone arrestate dai carabinieri nel corso del blitz del 3 ottobre al campo rom di via Bonfadini. L'operazione, scattata alle 7 del mattino e continuana fino a sera, ha portato all'esecuzione di 21 ordinanze di custodia cautelare, fermi e perquisizioni.

Finito in manette, Angelo Guarnieri è uno dei capi storici del campo rom, oltre che il nonno 67enne del rapper di soli 9 anni diventato famoso dopo aver pubblicato un brano insieme a Jamil e Vacca. L'uomo, che viene soprannominato 'zio' ed è un rom italiano, gestiva la ricettazione di preziosi, ovvero una delle tre attività criminali perpetrata nel campo insieme al traffico di cocaina e alla rivendita di pezzi di auto rubate. I militari gli hanno sequestrato gioielli per oltre un milione di euro.

Il blitz, guidato dai carabinieri di Novara e supportato dalla caserma di Porta Romana, è scaturito a seguito delle indagini che a partire dal 2016 - dopo il sequestro di una fonderia clandestina in via Giacosa dove i gioielli rubati venivano fusi per poi essere rivenduti - ha portato a 35 arresti.

Cruciali per l'attività investigativa sono stati gli inseguimenti delle auto dei rom con maggiore profilo delinquenziale, che hanno portato a individuare il bar tra via Cavezzali e via Padova come luogo dove avvenivano gli scambi tra malviventi. In particolare, poi, uno dei due criminali specializzati in ricettazione che frequentavano il bar, interrogato dai carabinieri aveva confessato di aver acquistato la merce rubata da rivendere proprio da 'lo zio', alias Angelo Guarnieri.

Le reazioni politiche

Ancora prima che si sapesse dell'effettivo fermo a carico del padre e del nonno, Alessandro De Chirico (vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino) aveva pensato al piccolo rapper: "Sarebbe meglio se fosse affidato ai servizi sociali". Pensiero esteso anche agli altri bambini di via Bonfadini, "spesso abbandonati a sé stessi in strada senza che vedano mai un'aula scolastica".

A chiedere l'intervento del Comune è Rosa Pozzani, consigliera forzista del Municipio 4: "Non basta la volontà delle forze dell'ordine, serve ora la volontà politica di chi governa Milano. E' stato avvilente vedere, sul posto, l'aumento del cumulo di rifiuti e carcasse d'auto rispetto a luglio quando qui vicino è venuto l'assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Majorino".

"La situazione intorno al campo è peggiorata, lo testimoniano sia gli incendi dolosi sia l'aumento di baracche e le frequenti carovane di camper e roulotte che assediano alcune strade", commenta Paolo Guido Bassi (Lega), presidente del Municipio 4: "Pochi giorni fa il sindaco Giuseppe Sala si è detto non contrario allo sgombero. Mi auguro che passi dalle parole ai fatti":