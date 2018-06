Milano, scoperto giro di pedofili online: quattro persone arrestate, altre diciotto denunciate

Maxi operazione della polizia postale di Milano, che mercoledì mattina ha arrestato quattro persone e ne ha denunciate altre diciotto al termine di una indagine sulla pedopornografia online.

Gli agenti milanesi, coordinati dalla procura della repubblica di Milano, hanno scoperto un vasto giro di pedofilia in rete, dove venivano scambiate immagini di minori tra diversi utenti.

Quattro di loro sono finiti in manette perché trovati - specificano da via Fatebenefratelli in una nota - "in possesso di ingenti quantitativi di materiale pedopornografico". Altre diciotto persone, invece, sono state indagate in stato di libertà.

Il blitz, scattato all'alba dopo diversi mesi di indagine, ha coinvolto Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche, dove sono state effettuate numerose perquisizioni.