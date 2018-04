La folle notte di due rapinatori: un ragazzo ucciso, studentessa e due uomini accoltellati

Ore 22 via Sant'Antonio e ore 23.40 via Lincoln a Cinisello Balsamo. Ore 2.00 via Franchino Gaffurio e ore 2.29 via Settembrini a Milano. Poco meno di cinque ore e poco più di nove chilometri legati da un filo rosso - "tirato" sempre dalle stesse mani - fatto di coltellate, rapine e sangue.

Ci sarebbero gli stessi uomini dietro le rapine che tra giovedì sera e venerdì notte hanno letteralmente seminato il panico tra Cinisello e Milano, dove - in un ulteriore episodio di sangue - ha perso la vita anche un uomo di 42 anni, morto dopo una lite in strada fuori da un bar di via Padova.

I sospettati sono due cittadini nordafricani, già fermati dai carabinieri nella tarda mattina di venerdì in zona stazione Centrale. Addosso a uno dei due - secondo quanto trapelato - i militari avrebbero trovato i cellulari rubati alle vittime.

Gli episodi dei quali sono accusati

I due - stando alle primissime ricostruzioni - sarebbero i responsabili dell'omicidio avvenuto alle 2.30 in via Settembrini, zona stazione Centrale. Lì ha perso la vita Samsul Haque, un cittadino bengalese di ventitré anni, regolare in Italia, con un lavoro come cameriere e senza nessun problema con la giustizia. Il giovane è morto dopo essere stato accoltellato in strada da due uomini, che gli hanno poi portato via il cellulare.

Soltanto mezz'ora prima, a quattrocento metri da via Settembrini, ad avere la peggio è stata una ragazza di ventuno anni, una giovane inglese studentessa della Cattolica. La vittima - che si trovava in compagnia di una ragazza degli Stati Uniti in via Gaffurio - è stata accoltellata all'addome ed è finita in condizioni non gravi alla clinica Città Studi. Lei stessa, quando si è ripresa, ha poi raccontato ai carabinieri che a colpirla erano stati due uomini, entrambi stranieri, che le avevano rubato l'iPhone ed erano fuggiti.

Poco prima, alle 23.40, a cadere sotto i colpi dei malviventi è stato un italiano di trentuno anni, in via Lincon a Cinisello. L'uomo, derubato del portafogli, ha ricevuto tre coltellate - due all'addome e uno al torace - e si è accasciato al suolo privo di sensi subito dopo essere riuscito a dare l'allarme. Il trentunenne, soccorso dal 118, è finito al Niguarda in condizioni critiche: operato durante la notte, è ancora in pericolo di vita.

Ad aprire la serie di sangue, alle 22, è stata una rapina in via Sant'Antonio, sempre a Cinisello. I due hanno preso a calci e pugni un uomo peruviano di trentasette anni. Poi lo hanno colpito con una bottiglia di plastica tagliata in due e usata come coltello e sono fuggiti con zaino con documenti e portafogli della vittima. L'uomo è stato portato d'urgenza al Bassini, ma non è in pericolo di vita.

Proprio da lì, stando a quanto finora accertato dagli investigatori, sarebbe iniziata la folle notte dei due rapinatori, che hanno lasciato sull'asfalto un morto e tre feriti - tra cui uno grave - per due telefoni e un portafogli.

Chi sono i due fermati

I due fermati (di 28 e 30 anni) sono stati sorpresi mentre pranzavano nel McDonald's di via Vitruvio, a Milano. Nella stessa zona dei loro colpi. Il nucleo investigativo dei carabinieri è arrivato a loro incrociando le testimonianze, i filmati delle telecamere di sorveglianza e il "passaggio" nelle celle telefoniche del cellulare sottratto all'uomo ucciso.

Entrambi sono irrregolari in Italia e hanno numerosi alias. Il più giovane, già arrestato per tentata rapina ad aprile 2018, è entrato nel nostro Paese da Reggio Calabria, l'altro dall'hot spot di Siracusa. Le fotosegnalazioni risalgono rispettivamente a giugno e settembre del 2017. Ai carabinieri che li hanno arrestati si sono presentati perfettamente lucidi. Non erano sotto l'effetto né di alcol né di droghe.