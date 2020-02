Milano, passano la notte a spacciare fuori dalla discoteca: arrestati due pusher

Con ogni probabilità avevano passato la notte a "lavorare". E a "turno" quasi finito per loro sono scattate la manette. Due uomini - un 19enne e un 29enne, entrambi italiani, il più grande con precedenti - sono stati arrestati domenica mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti li hanno bloccati verso le 8 in via Toffetti, poco distante da una discoteca. I due sono stati trovati in possesso di poco meno di 700 euro in contanti e qualche dose di cocaina e marijuana.

È verosimile, stando a quanto riferito dalla polizia, che i pusher lavorassero insieme e che avessero passato la notte lì in zona per spacciare ai giovani diretti nei locali. La droga che i poliziotti gli hanno trovato addosso sarebbe quella "avanzata" e i contanti sarebbero proprio quelli guadagnati con la cocaina e "l'erba".