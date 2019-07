Il conducente di bus arrestato per spaccio: fermato con cocaina ed eroina già pronte

Ufficialmente, sulla carta, era un conducente di autobus regolarmente assunto da una nota azienda che si occupa di viaggi nazionali e internazionali. Ufficiosamente, in una sorta di seconda vita parallela, spacciava nel Sud Milano.

Un uomo di trentanove anni, un autista residente a Zibido San Giacomo con precedenti per guida in stato di ebrezza, è stato arrestato martedì sera dai carabinieri di Buccinasco con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per il 39enne sono iniziati quando una pattuglia dei militari lo ha notato fermo in un parcheggio di via dei Mille a bordo della sua macchina. Gli uomini in divisa hanno così deciso di controllare il conducente, che per la sua azienda copriva la tratta Milano-Parigi. È bastata una semplice perquisizione con il cane Denver del nucleo cinofili per scoprire cosa nascondeva il pusher insospettabile.

Nell'auto, infatti, i carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina, sistemate in un pacchetto di sigarette, e sette grammi di eroina già pronti per essere spacciati. In più dalla vettura sono saltati fuori tutti gli strumenti utili per confezionare e pesare la droga. L'autista è stato quindi arrestato e sarà processato per direttissima.