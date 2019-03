"Fuga" finita. È stato arrestato venerdì mattina Giuseppe Biesuz, 54enne ex amministratore delegato di Trenord. Il manager italo svizzero è stato fermato all'aeroporto di Linate mentre cercava di imbarcarsi sul volo per Londra delle 13.30.

Biesuz, già finito in manette a dicembre 2012, deve scontare quattro anni, nove mesi e nove giorni di reclusione per i reati di truffa, false attestazioni e bancarotta fraudolenta. Proprio sette anni fa, infatti, era stato arrestato per il crac della sua ex società, la Urban screen e per uno scandalo relativo al suo curriculum, che - stando alle accuse - era stato "taroccato".

Ora la condanna è difentiva definitiva e venerdì mattina per lui si sono aperte le porte del carcere. A fermarlo sono stati i poliziotti in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, quando dalle banche dati sono emersi "problemi" sul documento di Biesuz.