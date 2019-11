Un chilo e mezzo di droga nascosta nel soffitto della camera da letto: carpentiere arrestato

I finanzieri erano arrivati da lui per un normalissimo controllo. Ma il nervosismo suo e di sua moglie ha convinto gli investigatori che c'era qualcosa che non andava. E infatti era proprio così.

Un uomo di quaranta anni, un carpentiere albanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dalle fiamme gialle con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano effettuando delle verifiche per il contrasto dei traffici illeciti e si sono "imbattuti" nel 40enne, che ha reagito con una strana agitazione al controllo.

A quel punto, le fiamme gialle hanno deciso di perquisire la sua abitazione e lì hanno capito il perché di quello strano nervosismo. Grazie al fiuto dei cani antidroga sono stati trovati tre "pacchi" di marijuana per un peso totale di un chilo e mezzo. Una parte della droga era nascosta in un capanno nel cortile della casa, mentre il resto della "maria" era in un'intercapedine creata nel soffitto delal camera da letto.

I finanzieri hanno messo le mani anche su tutto il materiale per confezionare le dosi e 950 euro in contanti, che sono stati sequestrati. Per l'uomo, che secondo le indagini spacciava nell'hinterland milanese e che aveva precedenti per furto e droga, si sono aperte le porte del carcere di Vigevano.