Con obbligo firma per furto cassa in panetteria, gira con coltello a serramanico: arrestato

Nonostante l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, violava 'l'obbligo di firma' e girava con un coltello a serramanico. È quanto accaduto a Cassano d'Adda, periferia nord-est di Milano, dove un 29enne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri nella serata dell'8 novembre. L'uomo, di nazionalità marocchina, era già stato arrestato in flagranza di reato per aver rubato il registratore di cassa da una panetteria di Cassano lo scorso 29 settembre.

Il 29enne aveva più volte mancato il dovere di firma e, nelle settimane precedenti al secondo arresto, dopo un controllo era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. In seguito a quest'episodio i militari avevano segnalato l'uomo alle autorità giudiziarie, le quali hanno poi emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Dopo aver tratto in arresto il marocchino, i carabinieri l'hanno accompagnato alla casa circondariale di Milano San Vittore.