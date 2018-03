Milano, nasconde cocaina, pistole e revolver in una cassaforte: arrestato insospettabile

Nascondeva due revolver con la matricola abrasa e una pistola in una cassaforte in casa, oltre a oltre 55 grammi di cocaina. E' stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga e detenzione abusiva di armi. L'operazione è stata eseguita dagli uomini della Sezione antidroga della Squadra Mobile di Milano.

I poliziotti hanno fermato l'uomo mentre era alla guida di una Nissan Qashqai, in via Belgirat, zona Maggiolina a Milano. Il suo atteggiamento ha insospettito fin da subito i detective che hanno deciso di controllare l'auto. Nell'abitacolo sono stati rinvenuti 55 grammi di cocaina divisa in dosi. L'uomo, un italiano di 43 anni nato a Varese ma residente a Castano Primo (Milano), è senza precedenti penali.

In casa, in una cassaforte da incasso tenuta poggiata a terra, sono conservati un revolver Smith&Wesson 357 Magnum, una rivoltella Smith&Wesson Special ed una pistola semiautomatica CZ 7,65. Complessivamente ci sono anche 81 cartucce. Oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Gli agenti hanno sequestrato anche circa 150 pillole colorate. Si stanno facendo accertamenti per comprendere se si tratta di anabolizzanti usati per 'tagliare' la droga.