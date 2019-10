Clienti ricevuti a casa per le dosi di cocaina: arrestato lo spacciatore "casalingo"

Per lavorare non si muoveva di casa. Anche perché, evidentemente, lì aveva tutto quello che gli serviva. Un uomo di cinquantacinque anni, un italiano con precedenti e senza un lavoro, è stato arrestato lunedì dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della compagnia di Corsico, guidati dal capitano Pasquale Puca, sono arrivati a lui in un'indagine sul contrasto allo spaccio che li ha portati nel suo appartamento a Trezzano sul Naviglio.

Proprio in quell'abitazione, hanno accertato gli investigatori, il pusher riceveva i clienti a cui vendere le dosi di cocaina. In casa i carabinieri gli hanno trovato cinquanta grammi di "bianca", tutto il materiale per tagliare e confezionare la coca, oltre a 350 euro in contanti.

Il pusher sarà processato per direttissima mercoledì mattina.