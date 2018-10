Lo trovano in hotel con 40 mila euro e mezzo chilo di hashish

Ancora una volta il sistema di "alert" automatico che arriva dagli alberghi e segnala le generalità di chi vi alloggia ha consentito di catturare un malvivente. E' successo alle dieci di mattina di lunedì 8 ottobre a Pioltello, hinterland nord-est di Milano. Protagonista un 52enne attualmente residente in Spagna ma originario della zona della Martesana, precisamente di Rodano.

L'uomo, a quanto pare, si trovava in Italia per motivi familiari e, da una notte, aveva trovato alloggio in un hotel sulla Rivoltana. Ma l'alert ha rivelato che pendeva, su di lui, un ordine di carcerazione con pena sospesa perché al di sotto dei 3 anni. I carabinieri di Cernusco sul Naviglio si sono in ogni caso recati in albergo per notificargli il provvedimento, che in teoria avrebbe dovuto comunque lasciarlo libero.

Ma i militari, dati i suoi precedenti per droga, hanno comunque deciso di perquisirlo. Addosso aveva 1.200 euro in banconote di vario taglio e, in una cassetta di sicurezza dentro la stanza, altri 40 mila euro e cinque panetti di hashish per un totale di 500 grammi. Quanto è bastato per arrestarlo per detenzione di stupefacenti.