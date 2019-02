Milano, preso dai carabinieri il pusher con la droga nascosta nel polsino: 22enne arrestato

Un ragazzo di ventidue anni, un cittadino egiziano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per lui le manette sono scattate alle 17.30 in un parchetto di piazza Firenze, dove i carabinieri avevano iniziato a tenerlo d'occhio perché "attirati" da alcuni suoi atteggiamenti sospetti.

Fermato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di venti grammi di hashish, che lui stesso aveva nascosto nel polsino del giubbotto, sperando che fosse un nascondiglio abbastanza sicuro.

I militari gli hanno anche trovato in tasca 150 euro in banconote di piccolo taglio, soldi che con ogni probabilità il pusher aveva guadagnato proprio spacciando in zona.