In giro con 50 grammi di eroina nella macchina di una donna: 22enne arrestato dai carabinieri

Una dose in tasca. Altre due nel cassetto dell'auto, con cui evidentemente stava andando "al lavoro". Un uomo di ventidue anni, un cittadino albanese con precedenti per droga, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dai carabinieri del Radiomobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati verso l'1, quando i militari hanno deciso di fermare la Fiat Bravo a bordo della quale il ragazzo stava passando in via Porpora. Il guidatore è apparso fin da subito teso e preoccupato, tanto che i militari hanno deciso di perquisirlo.

In un attimo il perché di quell'agitazione è stato chiaro: il 22enne aveva con sé cinquanta grammi di eroina, suddivisi in tre bustine. Il giovane a quel punto è stato ammanettato e arrestato.

Gli investigatori stanno ora cercando di capire quali collegamenti ci siano tra lui e l'italiana 46enne risultata la proprietaria della macchina.