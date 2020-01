Milano, in giro per San Siro a spacciare col furgone: facchino arrestato dalla polizia

L'ultima consegna lo ha tradito. Un ragazzo di ventidue anni, un giovane italiano che lavora come facchino in un'azienda, è stato arrestato mercoledì dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarlo è stata la Squadra Mobile, diretta da Marco Calì, che stava effettuando alcuni servizi anti droga tra i quartieri di San Siro e Bonola. L'attenzione dei poliziotti della VI sezione, guidati dal dirigente Massimiliano Mazzali, è stata attirata da un furgone il cui conducente si è fermato un attimo, ha fatto salire un uomo, ha fatto il giro dell'isolato ed è poi tornato allo stesso punto.

Così, alcuni agenti hanno fermato il passeggero, scoprendo che aveva appena comprato 0,5 grammi di cocaina, mentre altri colleghi hanno continuato a seguire il furgone, che è arrivato fino in via Bolla. Una volta fuori dal mezzo, i poliziotti hanno fermato il 22enne che era alla guida e sono saliti con lui in casa.

Nell'abitazione sono stati trovati 4,5 grammi di cocaina che erano nascosti in camera da letto e sessanta grammi di hashish suddivisi in tredici involucri. Per il giovane facchino si sono aperte le porte del carcere.