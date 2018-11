"Sto venendo ad ammazzarti" e va a casa di sua moglie: uomo arrestato dai carabinieri

Doveva essere in una struttura nella quale stava scontando una condanna e il conseguente affido in prova ai servizi sociali per una rapina. Ma in realtà, alle 23 di lunedì sera, si è messo in auto ed è partito verso casa di sua moglie dopo averla minacciata di morte.

Un uomo di quarantatré anni - un cittadino italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti - è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso proprio sotto l'abitazione della sua compagna, una trentenne con la quale è ancora sposato ma dalla quale si sta separando.

Verso le 22.30, l'uomo - stando a quanto appreso dai carabinieri - ha telefonato alla donna, con la quale ha avuto due figli, e l'ha minacciata di morte. La vittima, dopo aver capito dai rumori che il marito non era in macchina, ha telefonato al 112 e ha chiesto aiuto.

A quel punto, tre pattuglie dei militari sono immediatamente andate a Gaggiano, dove abita la trentenne: due carabinieri si sono nascosti nell'appartamento, mentre altri quattro sono rimasti fuori. Quando il 43enne è arrivato, ha iniziato a citofonare e a minacciare di morte la compagna, per poi cercare di aggredire anche i carabinieri, che hanno subito cercato di bloccarlo.

Per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, in attesa che la vittima - che ha già spiegato di volerlo fare - presenti la denuncia.