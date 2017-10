Milano, arrestato il geometra "re delle trans"

Nel "giro", dove tutti lo conoscevano, si faceva chiamare il "geometra", professione che svolgeva ufficialmente. Quando doveva minacciare le sue vittime, però, si autoproclamava "re delle trans", come a voler riaffermare la sua supremazia e il suo ruolo di comando. Una supremazia, esercitata in modo violento e dispotico, che nonostante il suo tentativo di latitanza gli costerà diversi anni di carcere.

Biagio Lomolino, un uomo di cinquantaquattro anni originario di Trani, è stato arrestato nel weekend dai carabinieri della sezione Catturandi - diretti da Marco Prosperi - e portato in carcere per scontare una condanna a sette anni - diventata effettiva lo scorso 28 settembre - per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Dal 2008 al 2012, secondo quanto accertato da una sentenza, il cinquantaquattrenne - sposato con una trans brasiliana - ha messo in piedi e gestito un giro di prostituzione di trans. Le vittime, tutte cittadine sudamericane sfruttate, venivano fatte prostituire in alcuni appartamenti del geometra, che poteva contare su dieci case di proprietà - quasi tutte in zona Isola - e altre quattro in affitto.

Non solo prostituzione, però. Perché l'uomo, in cambio di almeno tremila euro, vendeva alle sue stesse vittime anche finti permessi di soggiorno. E quando le "clienti" si accorgevano di essere state truffate, lui le minacciava - come mostrano le intercettazioni - dicendo loro di essere il "re delle trans" e aggiungendo di essere pronto a "chiamare gli slavi per mettere a posto le cose".

Molto noto tra le trans - lo hanno accertato i carabinieri, riuscendo a vincere parzialmente un muro di omertà e silenzio -, dopo la condanna definitiva il cinquantaquattrenne aveva cercato di farsi vedere meno possibile, diventando quasi un fantasma. Senza patente e con tutti domicili e residenze false, l'uomo è sfuggito agli uomini della Catturandi fino a quando i carabinieri sono riusciti a contattarlo fingendo di essere persone interessate all'acquisto di un suo appartamento nel quartiere Isola.

Consapevole di essere nel mirino, il geometra ha disertato diversi appuntamenti fino a quello dello scorso weekend, quando i finti acquirenti della casa lo hanno messo di fronte a un bivio facendogli capire che quella sarebbe stata l'ultima occasione per fare l'affare. A quel punto, il "re delle trans" si è presentato e per lui sono scattate le manette.