Ha 10 milioni di euro di debiti, fa fallire la ditta e porta i soldi a Malta: imprenditore arrestato

Aveva dieci milioni di debiti da saldare con i vari creditori. Ma, senza preoccuparsene minimamente, ha pensato bene di svuotare i conti della sua azienda, di spostare il denaro fuori dall'Italia e di dichiarare fallimento. Purtroppo per lui, però, il "giochetto" è servito a poco perché i finanzieri lo stavano già tenendo d'occhio.

Un uomo di cinquantatré anni - M.L. di Mortara, titolare di un'azienda di trasporti con sede operativa a Milano - è stato arrestato nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Vigevano per frode e bancarotta ed è stato messo ai domiciliari.

L'indagine - ricostruisce la Gdf in una nota - è nata subito dopo la dichiarazione di fallimento della società. Agli investigatori, infatti, non è sfuggito che la ditta era stata svuotata di tutto il patrimonio "privando così i legittimi creditori di ogni possibilità di poter, almeno in parte, essere ristorati".

Con "finti atti di compravendita, un articolato schermo societario e l’utilizzo di diversi prestanome - spiega la finanza - l'imprenditore era riuscito a sottrarre ingenti somme di denaro dalle casse della società fallita e a dirottarle su conti correnti in banche maltesi". In più, sempre stando alle indagini, aveva venduto - in maniera finta - decine di camion di cui in realtà non aveva mai perso la proprietà.

I finanzieri, con un attento lavoro, sono riusciti a ricostruire tutte le attività del 53enne "arrivando a dimostrare una bancarotta fraudolenta per circa un milione di euro". All'uomo sono stati sequestrati beni per 400mila euro.