Arrestato imprenditore: accusato di spedire ai narcos i soldi della camorra

Arrestato a Basiglio F.V., un imprenditore 49enne accusato di "esportare" in Colombia soldi della camorra per pagare ai trafficanti internazionali la droga. Le accuse sono pesantissime e provengono da una indagine condotta dagli investigatori napoletani, che in tutto hanno arrestato circa cinquanta persone. Ne riferisce Andrea Galli sul Corriere.

L'uomo è ttolare di un'impresa del Milanese che tra l'altro costruisce forni. Attraverso la creazione di "doppi fondi" dentro i forni, vi nascondeva il denaro in modo tale che superasse senza problemi i controlli alla dogana. Il meccanismo era stato ideato e veniva utilizzato insieme a un suo dipendente, P.F., 40enne di origina romena a sua volta arrestato. La droga arrivava dalla Colombia grazie ad un latitante napolentano, B.C., che si era trasferito nel Paese sudamericano, e grazie ad un colombiano che vive in Italia.

Per gli investigatori non c'è alcun dubbio che F.V. fosse legato alla criminalità organizzata ed anzi il suo era un ruolo fondamentale, poiché con l'esportazione dei forni pieni di soldi garantiva che la camorra pagasse ai narcos colombiani la droga. Lui, in realtà, si chiama totalmente fuori dai legami con la camorra, ma gli investigatori avrebbero in mano prove schiaccianti tra cui conversazioni telefoniche direttamente con i narcos.