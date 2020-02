Milano, vede la polizia e inizia a correre: spacciatore inseguito e arrestato dagli agenti

Ha cercato di scappare, ma è stato tutto inutile. Un ragazzo di venti anni, un giovane del Gambia, è stato arrestato giovedì pomeriggio dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati quando i poliziotti della Volante Padova Bis lo hanno notato all'ingresso del Parco martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo, che da tempo ormai fa i conti con i piccoli pusher che si appostano in zona in attesa dei clienti e i continui controlli della polizia.

Alla vista degli agenti, il 20enne ha cercato di allungare il passo spostandosi verso via Padova e - quando ha capito di essere finito nel mirino dei poliziotti - ha iniziato una vera e propria fuga. L'inseguimento, a piedi, è terminato in via Padova, dove il giovane è stato bloccato e perquisito.

Nella tasca del giubbotto aveva 22 dosi di marijuana in una bustina di cellophane - per 45 grammi complessivi di droga - e 180 euro in contanti, che aveva guadagnato proprio spacciando. Per lui sono quindi scattate le manette.