L'ex concorrente del Grande Fratello finisce in carcere, arrestato Kiran Maccali

Ha violato l'obbligo di dimora a cui era sottoposto e ha lasciato la sua casa di Romano di Lombardia per presentarsi dalla ex fidanzata, nel Bresciano, dove ha importunato la donna e l'ha ripetutamente minacciata.

Per questo motivo, domenica mattina, l'ex concorrente del Grande Fratello, Kiran Maccali, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Treviglio.

L'ex gieffino, 31 anni, era già stato arrestato una prima volta questa estate in seguito a una aggressione avvenuta in casa, ai danni dei genitori. All'arrivo dei militari, l'ex concorrente del GF12 di origine indiana, aveva reagito male, aggredendo anche i carabinieri. In seguito all'episodio era stato condannato in sede di direttissima a otto mesi di reclusione per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Alla luce dei precedenti penali, Maccali era stato sottoposto da qualche mese alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. In seguito alle violazioni però il 31enne è nuovamente finito in carcere.