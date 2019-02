Milano, scappa e si scaglia contro i poliziotti: uomo fermato con il taser, un agente ferito

Quando ha visto la Volante, ha accelerato il passo e ha cercato di scappare. Poi, nonostante fosse già stato bloccato, ha continuato a dare in escandescenze, scagliandosi contro i poliziotti. Quegli stessi poliziotti che alla fine hanno azionato il taser e l'hanno bloccato.

Un uomo di trentadue anni, un cittadino cileno, è stato arrestato lunedì mattina con le accuse di furto, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui i guai sono iniziati verso le 10.15, quando è incappato - per caso - in un controllo di polizia in via Padova.

Appena ha notato l'auto della Questura, il 32enne ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. Addosso all'uomo gli agenti hanno trovato numerose fedi nuziali - alcune con le iniziali degli sposi - e gioielli, che erano stati chiaramente rubati.

A quel punto i poliziotti hanno cercato di farlo entrare nella Volante per portarlo a casa sua - un appartamento in via Atene -, ma hanno dovuto fare i conti con la resistenza del malvivente, che ha anche ferito a un dito uno degli agenti. Per bloccarlo, il capo equipaggio è stato quindi costretto a puntargli contro la pistola taser: è stato azionato il mirino con il laser rosso, ma non è stato sparato il colpo.

Nell'abitazione del 32enne, i poliziotti hanno trovato altri gioielli e, soprattutto, merce che era stata rubata nei giorni scorsi in un negozio sportivo di via Palmanova. Il ladro, ripreso dalle telecamere del locale, è stato riconosciuto - e incastrato - proprio grazie alle immagini.