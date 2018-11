Scippa e rapina quattro donne e anziane in un mese: arrestato il 'ladro di collanine'

Aveva scippato e rapinato quattro donne, di cui la maggior parte anziane, in varie zone di Milano, ma la polizia l'ha individuato e tratto in arresto il 26 novembre. Ad incastrare l'uomo, un italiano di 44 anni con precedenti specifici, le immagini delle telecamere del comune di Milano, che avevano registrato alcuni dei reati da lui commessi, e le descrizioni delle vittime.

Il modus operandi

In particolare, gli agenti hanno arrestato il 44enne per tre furti con strappo e una rapina, che erano avvenuti lo scorso luglio ai danni di un'82enne, una 85enne, una 65enne e una donna più giovane. Nel primo caso il malvivente avrebbe colto alle spalle l'anziana in via Piero Colombi e l'avrebbe afferrata per il collo nel tentativo di farla cadere per terra, riuscendo a sottrarre solo un ciondolo d'oro.

Nel caso della vittima 85enne, che al momento dell'aggressione si trovava in via Carlo Marx angolo via Constant, ad essere strappata era stata una collanina in oro giallo. Mentre nel caso della quarta donna, avvicinata in via Scanini di fronte all’intersezione con via Sorrento, era stata rubata una catenina, sempre in oro, con una pietra. Nel caso della 65enne, infine, la donna era stata aggredita mentre si trovava con il nipotino di tre anni, per poi essere derubata, anche in questo caso della sua collana. Dopo tutti e quattro i furti, avvenuti nello stesso mese, l'uomo si era allontanato a bordo di una bicicletta.

Oltre ad aver arrestato il 44enne, gli agenti di polizia hanno eseguito accertamenti anche in alcuni compro-oro della zona o di zone limitrofe per trovare traccia della vendita dei gioielli rubati.