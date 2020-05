Condannato per violenza sessuale e in fuga da anni: arrestato al posto di blocco per il covid

Condannato a 3 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale era in giro ed è stato fermato e arrestato durante i controlli per far rispettare il lockdown.

Domenica mattina 3 maggio, una pattuglia della sezione polstrada di Milano durante il posto di controllo in Barriera A8 direzione Nord ha proceduto all'arresto di M.A., cittadino egiziano di 43 anni.

L'uomo, originariamente fermato perché non rispettava il decreto sul contenimento da Covid19, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, per una condanna ad anni 3 e mesi 8 di reclusione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Responsabile di violenza sessuale, per fatti commessi nel 2007, era stato condannato nel 2018 alla misura coercitiva della custodia in carcere: era irreperibile da oltre 2 anni. È stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Bollate.