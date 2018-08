Arrestato all'aeroporto: era ricercato in Germania per omicidio

La polizia di frontiera ha arrestato un uomo all'aeroporto di Malpensa mentre stava per imbarcarsi su un volo. L'uomo, un 23enne di nazionalità albanese, era ricercato in Germania per un omicidio avvenuto ad Acquisgrana. Gli agenti lo hanno condotto in carcere a Busto Arsizio.

La polaria ha identificato il ricercato 23enne controllando i documenti di alcuni passeggeri in partenza per diverse destinazioni turistiche - lo scrive Gabriele Ceresa su Malpensa24. Lo straniero era intenzionato a prendere un volo per Tirana, ma è stato fermato grazie al controllo incrociato dei poliziotti con le banche dati in loro possesso. La verifica ha infatti portato a identificare il giovane come un ricercato per omicidio e lesioni gravi, su cui pendeva un mandato di arresto europeo.

L'omicidio - di cui l'uomo si sarebbe macchiato nella città tedesca al confine col Belgio - si sarebbe consumato nel corso di un furto in un'abitazione. Sorpreso dalla proprietaria di casa il 23enne l'avrebbe aggredita con un coltello, sferrando i fendenti che poi ne hanno causato la morte.