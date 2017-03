Arrestato Norberto Confalonieri, dottore primario dell’ospedale Gaetano Pini di Milano

Il medico Norberto Confalonieri, responsabile primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Gaetano Pini di Milano, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l’accusa di corruzione, turbativa d’asta e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia tributaria, Confalonieri avrebbe ottenuto soldi e inviti a convegni e programmi tv in cambio di sponsorizzazioni ad alcune aziende che producono protesi.

A legare il primario e le società sarebbero stati i rapporti, strettamente personali, che Confalonieri avrebbe avuto con alcuni dipendenti di “Johnson & Johnson” e “B. Braun”.

Lo stesso medico, molto attivo in Rete, raccoglieva le sue ospitate in tv - in effetti tante, tra Rai e Mediaset soprattutto - sul proprio sito personale.

Secondo l’accusa formulata dai pm Eugenio Fusco e Letizia Mannella, il medico - in cambio di viaggi, soldi e ospitate - avrebbe favorito le due multinazionali nella fornitura di protesi ortopediche proprio al suo ospedale.

Ma non solo. Lo stesso Confalonieri, infatti, è accusato anche di lesioni. Nel mirino degli inquirenti milanesi sono finiti almeno quattro casi di lesioni che sarebbero state provocate a pazienti operati alla clinica privata San Camillo del capoluogo lombardo con la tecnica della protesi computerizzata.

Una tecnologia, è il sospetto dei magistrati, imposta dall’ortopedico anche quando non era necessario ricorrere a questo specifico tipo di operazione. Alcuni dei pazienti operati in regime privato alla clinica San Camillo attraverso la tecnica della protesi computerizzata avrebbero poi riportato complicazioni tali da rendere necessario un nuovo ricovero.

Le indagini , ha riferito il procuratore di Milano, Francesco Greco, hanno alzato il velo su “una ramificata e consolidata rete di relazione corruttive” incentrata sulla figura dell’ortopedico, che “in situazione di conflitto di interessi e in violazione dei propri doveri d’ufficio” nel triennio compreso tra il 2012 e il 2015 “ha costantemente asservito la sua funzione agli interessi delle società fornitrici di protesi ortopediche Johnson & Johonson Medical spa e B. Braun Milano spa”.

Cinque misure interdittive sono state emesse anche nei confronti del responsabile del provveditorato dell’ospedale di Sesto San Giovanni e di quattro dipendenti delle due aziende che lo stesso dottore sponsorizzava.