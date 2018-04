'Ndrangheta, arrestato il "re" delle sale bingo

Avrebbero fatto affari con la 'Ndrangheta. Avrebbero reinvestito i soldi della criminalità organizzata e proprio con i criminali avrebbero diviso i guadagni.

Quattro persone - tutti imprenditori attivi nel settore dell'edilizia - sono stati arrestati martedì dai carabinieri su ordine della direzione distrettuale antimafia della procura di Reggio Calabria, che ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. In manette sono finiti Carmelo Ficara, sessantuno anni, Andrea Francesco Giordano, sessantasei anni, Giuseppe Surace - trentatré anni - e suo padre Michele, sessanta anni.

Quello di Michele Surace - che deve rispondere delle accuse di associazione di tipo mafioso, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori aggravato poiché commesso al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa - è un nome "famoso" anche a Milano.

L'imprenditore, specializzato soprattutto nell'edilizia residenziale, è infatti una sorta di "re del bingo", tanto che è stato a lungo - ed è tuttora - il proprietario dell'unica sala bingo di tutta Reggio Calabria. Una sala che, stando agli accertamenti della direzione distrettuale antimafia riportati da "Strettoweb", Surace avrebbe gestito insieme a Giordano per conto della famiglia Tegano, da anni ormai "padrona" della zona Archi di Reggio.

Ma il sessantenne, stando alle indagini, non si sarebbe accontentato della città dello Stretto e negli scorsi anni avrebbe allungato le mani anche sulla provincia di Milano.

Nel 2014, infatti, sempre con il presunto aiuto delle famiglie 'ndranghetiste, aveva aperto una sala bingo a Cernusco sul Naviglio. Gli affari, però, non erano andati come sperato e - secondo quanto accertato da un'inchiesta della procura di Milano - aveva deciso di dare fuoco al locale per incassare il premio assicurativo.

Dopo la chiusura della sala di Cernusco - e l'iscrizione nel registro degli indagati - l'imprenditore era tornato a Reggio. E lì martedì è stato arrestato.