Droga, soldi e bilancini di precisione in casa: arrestato modello dei grandi marchi a Milano

Dalle passerelle alla cella. Gregorio Crappa, modello 24enne originario di Biella, è stato arrestato il 30 dicembre scorso a Milano dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto reso noto dalla Questura giovedì 2 gennaio, a casa del ragazzo - che vive nella nuova zona di NoLo - sono stati trovati 21 grammi di marijuana, 250 euro e due bilancini di precisione, segno inequivocabile - secondo gli investigatori - che quella droga doveva essere venduta in dosi.

I poliziotti del commissariato Villa San Giovanni avevano ricevuto segnalazioni di uno strano viavai dall'appartamento del ragazzo, che - come mostrano le foto sui suoi profili social - ha sfilato per alcuni dei più grandi marchi della moda internazionale. Così, il 30 dicembre gli agenti hanno improvvisato un blitz e nell'abitazione hanno trovato droga e soldi.

Il modello, che secondo la Questura ha precedenti sempre per droga, dovrà ora affrontare le accuse in tribunale.

La difesa: "Uso personale"

Ilaria Urzini, avvocato del modello, in una nota nega che la droga rinvenuta "fosse per spaccio", bensì "per uso personale". Sempre secondo la difesa, i bilancini "servivano a misurare le proteine in polvere" per il regime alimentare del 24enne, mentre i contanti "erano proventi personali" del modello. La difesa, inoltre, nega che vi sia stato "alcun viavai" nel suo appartamento.