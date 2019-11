Associazione mafiosa, arrestato 'l'artigiano 'ndranghetista' Nicola Fraietta

È finito in manette Nicola Fraietta, 'ndranghetista condannato per associazione mafiosa, che è stato arrestato dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio nel corso della serata di lunedì 18 novembre.

L'operazione dei militari, guidati dal comandante Michele Cuccuru, è scattata dopo giorni di ricerche e appostamenti per individuare Fraietta, nato nel Catanzarese 60 anni fa e residente a Trezzano sul Naviglio, ma domiciliato a Tromello, Pavia, dove è avvenuta la cattura. Il mafioso, che era latitante, è stato trovato in una casa non dichiarata del Pavese. Il nome di Fraietta figurava nel fascicolo dei catturandi, i condannati fuggitivi, ricercati dalle forze dell’ordine. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto al carcere di Vigevano.

La condanna per associazione mafiosa

Nicola Fraietta deve scontare 7 anni e 8 mesi di carcere per associazione mafiosa. La condanna è arrivata nell'ambito dell'operazione Ulisse della direzione distrettuale antimafia di Milano, condotta dal Ros nel 2012, che ha evidenziato l'affiliazione di Fraietta alla locale 'ndranghetista di Giussago - Seregno, con la dote di picciotto.

Il mafioso aveva precedenti per detenzione di armi ed era dedito allo spaccio, anche se formalmente era un artigiano. A Tromello, dove è avvenuta la cattura, Fraietta aveva un bar all'interno di un campo di tiro al volo. Proprio qui, secondo gli investigatori, avvenivano gli incontri della 'ndrangheta.