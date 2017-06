Arrestato mentre mangiava di notte nel supermercato. Fallisce tentativo di furto nel quartiere Giambellino (Milano)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 5 giugno 2017. Tentativo di furto fallito nella notte di domenica in un supermercato del quartiere Giambellino, a Milano. Intorno alle 2:30 un uomo si è intrufolato nel locale forzando le porte scorrevoli di ingresso e ha iniziato a rovistare tra gli scaffali. La segnalazione ha avviato le procedure di sicurezza consentendo dopo pochi minuti alle pattuglie Sicuritalia di giungere sul posto. Le guardie giurata hanno così fermato il ladro all'interno del market mentre mangiava la merce rubata, nascosta in grossi sacchi. Dopo pochi minuti è giunta in loco la Polizia che ha preso in consegna il malvivente. La merce rubata è stata totalmente restituita.