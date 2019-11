Insegue e minaccia una donna in viale Marche: parcheggiatore abusivo arrestato a Milano

Appena ha visto quell'auto avvicinarsi, ha capito che era il momento di entrare "in scena". Così, come da copione, ha iniziato a chiedere i soldi alla vittima prescelta. E quando lei ha detto di no, ha pensato bene di inseguirla e minacciarla.

Un uomo di quarantotto anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato mercoledì mattina dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione. Il 48enne, che "lavora" come parcheggiatore abusivo, è stato fermato in viale Marche mentre cercava di estorcere denaro a una donna di trenta anni, italiana.

Secondo quanto riferito dalla Questura, verso le 9.30, la 30enne ha lasciato la sua macchina e si è incamminata verso la vicina fermata metropolitana. O almeno ci ha provato perché pochi attimi dopo essere scesa dal veicolo, è stata fermata dal parcheggiatore che le ha chiesto dei soldi. Al suo rifiuto, l'uomo ha continuato a seguirla minacciandola di farle del male e di fare danni alla vettura.

Così, la vittima ha allertato la polizia e si è allontanata. Quando la Volante è arrivata in viale Marche, pochi secondi dopo, ha trovato il 48enne ancora in strada e per lui sono scattate le manette.