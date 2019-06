Tre bambine violentate e filmate per anni: in cella "Giulia", il pedofilo seriale di WhatsApp

Dietro lo schermo di un cellulare si trasformava in una bambina di poco più di dieci anni. Lui - che alla sua età viveva ancora con mamma e papà - diventava un'adolescente "sadica e cattiva", per dirla con le parole di chi ha indagato. Poi, quando tornava se stesso, fingeva di essere il "buono". Faceva finta di essere lì per aiutare quelle che in realtà erano soltanto le sue vittime prescelte.

Un uomo di cinquanta anni, un disoccupato del Lodigiano, è stato arrestato lunedì dai carabinieri del comando provinciale di Lodi con le accuse di violenza sessuale su minori, sostituzione di persona, corruzione di minorenni, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Il 50enne, stando all'inchiesta coordinata dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Manella, avrebbe violentato e filmato per tre, interminabili anni - dal 2015 al 2018 - tre ragazzine tra gli undici e i tredici anni.

Il pedofilo seriale di WhatsApp

Come un pedofilo seriale e "preparato", l'uomo sarebbe stato in grado di tessere una tela nella quale ha fatto cadere una dopo l'altra le piccole. La prima sarebbe stata una sua vicina di casa, che lui già conosceva e che sarebbe riuscito ad agganciare su WhatsApp, usando un finto profilo di una bimba di nome Giulia.

Da lei, "conosciuta" durante le vacanze estive tra la quinta elementare e la prima media, l'arrestato sarebbe poi arrivato alle altre due bimbe. Il modus operandi è stato sempre, tragicamente uguale: il 50enne avrebbe circuito le tre attraverso il profilo WhatsApp di Giulia, che i magistrati hanno descritto come un "personaggio malvagio, da film", in grado di far fare alle piccole qualsiasi cosa anche minacciandole che avrebbe ucciso i loro genitori e i loro familiari.

Le violenze durate tre anni

E di quel "qualsiasi cosa" si approfittava il 50enne, che faceva andare le bimbe a casa sua e lì le violentava, filmandole con delle telecamere nascoste, o le costringeva a fare sesso tra loro, sempre con la scusa che a chiederlo era Giulia. La stessa Giulia alla quale le tre, totalmente soggiogate, inviavano video con scene sessuali esplicite.

L'orrore, ha spiegato la pm Menegazzo, "è andato avanti per tre anni e gli incontri sono stati quasi quotidiani". E quando il pedofilo ha rischiato di essere scoperto, non si è perso d'animo e ha inscenato il suicidio di Giulia, aprendo poi un secondo profilo WhatsApp di proprietà - chiaramente inventata - della sorella della bimba. Non solo messaggi, però. Perché quando le vittime erano ormai ai suoi piedi, l'arrestato le avrebbe attirate nella sua abitazione approfittando del loro amore per i gatti o facendo credere loro che erano state vittime della maledizione di una maga.

La richiesta d'aiuto alla maestra

L'incubo per le tre è finito a inizio 2019, quando una di loro - dopo che l'uomo aveva pubblicato una foto "ambigua" su Instagram - ha trovato la forza di parlare con un'insegnante. Da lì, le voci sono arrivate ai genitori che si sono subito rivolti ai carabinieri, che nel giro di pochi mesi sono riusciti a incastrare il 50enne e a ottenere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

A casa dell'uomo, che adesso si trova in cella a Milano, i carabinieri hanno sequestrato tantissimi video e fotografie pedopornografiche con le tre bimbe protagoniste.