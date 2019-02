Abusi sessuali su tre bambini "affidati" a lui: arrestato ex educatore parrocchiale a Milano

Si era "fatto un nome" in parrocchia, dove a lungo si era occupato dei bimbi della comunità cinese. Poi avrebbe ottenuto la fiducia delle famiglie di quella stessa comunità e ne avrebbe approfittato.

Un pensionato di 67 anni, un ex operaio italiano che frequentava una chiesa della zona Nord di Milano come educatore, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato di tre bambini.

Le sue vittime - stando a quanto riferito da Ansa, che ha pubblicato la notizia in anteprima - sarebbero tre cinesi di dieci, undici e dodici anni.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita lunedì, è stata emessa dal gip di Milano, Guido Salvini, a seguito delle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Michele Bordieri, condotte dagli agenti del commissariato Comasina. I tre bimbi sono già stati sentiti da investigatori e inquirenti in audizione protetta e portati in comunità.

I bimbi "affidati" a lui dalle famiglie

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il pensionato - con un passato da operaio - aveva iniziato a frequentare la parrocchia della sua zona, occupandosi dei bambini, in particolare della comunità cinese. Da quella stessa chiesa - che non è assolutamente coinvolta - era poi stato allontanato per alcune voci sospette sul suo conto.

Nell'ultimo periodo, però, tre famiglie cinesi in difficoltà gli avrebbero affidato i loro bimbi e lui si sarebbe a lungo occupato anche di portarli a scuola e di andarli a riprendere.

I primi accertamenti sull'uomo sono iniziati a dicembre, quando la stessa comunità cinese - un po' come aveva fatto la parrocchia in precedenza - aveva segnalato comportamenti sospetti dell'uomo. I poliziotti hanno così iniziato a fare accertamenti e hanno scoperto che alcuni bimbi uscivano da casa dell'uomo la mattina.

A quel punto, sono state installate delle microcamere nella sua abitazione, che hanno permesso di documentare le molestie e gli abusi. Il 67enne si sarebbe giustificato dicendo che il suo era solo "affetto".