Fiumi di cocaina per i clienti delle discoteche di corso Como: arrestato 'famoso' pr pusher

Ai suoi clienti, evidentemente, forniva un doppio servizio. Liste e ingressi per chi voleva "limitarsi" a ballare. Un po' di droga per chi voleva anche "arricchire" la serata.

Un uomo di trentasei anni, pr molto noto dei locali di corso Como a Milano, è stato arrestato venerdì sera dagli agenti del commissariato di polizia Greco Turro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti lo tenevano d'occhio da un po' e l'11 sera, alle 20.30, hanno deciso di controllarlo appena uscito da casa, un appartamento in zona Precotto, in viale Monza. Agli investigatori è bastato perquisire il 36enne per scoprire che negli slip nascondeva trentuno dosi di cocaina già pronte, per un totale di trecento grammi di droga che - con ogni probabilità - avrebbe spacciato da lì a poco nel cuore della movida.

Quello dell'uomo è un nome molto noto nella "Milano by night". Da anni il 36enne vende biglietti e ingressi per praticamente tutti i locali di corso Como e partecipa a feste esclusive in giro per la città.

Il suo nome, però, è conosciuto anche alle forze dell'ordine. Nel 2011, infatti, era stato arrestato in Veneto mentre trasbordava da una barca un carico di hashish. Quattro anni dopo era stato fermato dalla Mobile a Milano, sempre per reati legati alla droga.