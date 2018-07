650 falsi dipinti di Franco Angeli: il truffatore arrestato in Romania

E' stato trovato (e arrestato) a Bucarest, dove ogni tanto si recava per affari: continuava infatti a fare il mercante d'arte, attività in cui ha "spiccato" soprattutto per la sua capacità di organizzare truffe in grande stile, ingannando numerose persone e rifilando loro falsi dipinti dell'artista romano Franco Angeli.

Sebastiano Giglia era ricercato dal 21 dicembre 2017, quando il sostituto procuratore generale di Milano Maria Saracino ha emesso un ordine di cattura a suo carico: era stato infatti condannato a 12 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla concussione, al millantato credito, alla truffa e alla contraffazione di opere d'arte.

Classe 1967, originario di Sinagra nel Messinese, Giglia era finito nell'inchiesta "Half Dollar" condotta nel 2008 dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio: era considerato il capo di una organizzazione che falsificava quadri attribuiti ad Angeli. L'indagine era scaturita dalla segnalazione della presenza di opere di Angeli, palesemente false ma con una certificazione di autenticità, all'interno di un locale notturno di Roma.

Le "croste" di Franco Angeli

I carabinieri erano risaliti alla società certificatrice, la Magi Arte di Milano con a capo Antonio Minniti: la società si dichiarava nei fatti "titolare" di tutta l'opera di Angeli e complessivamente "trattava" 650 dipinti per un valore stimato di 4 milioni di euro (se fossero stati originali). Dipinti che venivano materialmente falsificati da Tiziano Bertacco.

Il millantato credito era arrivato al punto che, a livello internazionale, chi desiderava acquistare un'opera di Angeli sapeva di doversi rivolgere alla Magi Arte. La quale, oltre a "produrre" le croste, le vendeva sia a tu per tu sia nei canali online, anche autorizzati dal Ministero dei Beni Culturali. Tale era la precisione del falsario che diversi critici d'arte erano caduti a loro volta in inganno.

Il processo a carico di Giglia e dei complici è iniziato nel 2011. Nel frattempo, nel 2013 il messinese si è reso latitante e in tutto questo periodo ha continuato a lavorare, naturalmente più nell'ombra, nell'ambito del mercato di opere d'arte in tutta Europa. Recentemente, in particolare, aveva preso l'incarico di rappresentare un'artista romena (con studio a Bologna) in Italia e in Romania: in effetti i carabinieri della "Catturandi", diretti da Marco Prosperi, lo hanno localizzato due volte all'Hotel Radisson di Bucarest e in due abitazioni differenti.

La polizia romena lo ha cercato invano in quelle località: ad uno degli indirizzi, in particolare, alcuni vicini di casa, riconoscendolo dalla fotografia, hanno spiegato che Giglia aveva dichiarato di voler tornare in Sicilia, dove vivono l'ex moglie, le due figlie e la madre. Tuttavia le ricerche sull'isola non hanno dato i frutti sperati, così i militari si sono concentrati nuovamente sulla capitale romena.

E alla fine l'uomo è stato "tradito" proprio dal legame con la famiglia d'origine: è stato sorpreso e arrestato in Strada Moliére, in un quartiere elegante di Bucarest. Poco prima aveva utilizzato una cabina telefonica di quella via per parlare con i suoi familiari.

Famiglia attigua alla criminalità organizzata

L'ex moglie di Giglia, T.C., è l'attuale compagna dell'avvocato (ora sospeso) Rosario Pio Cattafi, accusato di avere servito il clan mafioso dei Santapaola fin dagli anni '70 per riciclare denaro sporco a Milano e in Svizzera, dopo gli anni universitari passati a militare in Ordine Nuovo. Il collaboratore di giustizia Maurizio Avola collocò Cattafi come presente ai vertici della mafia siciliana insieme a rappresentanti delle varie province nel periodo immediatamente precedente alla Strage di Capaci.

Cattafi è variamente descritto, da collaboratori di giustizia e da inchieste, come attiguo non solo al clan Santapaola ma anche ai clan mafiosi operanti a Milano, come quello dei Fidanzati, e contiguo al mondo dei servizi segreti, con contatti nelle forze dell'ordine e nella politica. Nel 2017, al processo "Gotha 3", è stato assolto con rinvio dalla Cassazione, passando direttamente dalla detenzione in 41bis alla libertà.

Giglia e l'ex moglie T.C. erano stati coinvolti, negli anni '90, nellì'inchiesta "Aula Magna" sulla compravendita di esami universitari nell'Ateneo di Messina. In quel periodo lavoravano come ricercatori nel dipartimento di Statistica.